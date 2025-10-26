Международный фестиваль искусств в Баку BIAF 2025 объявляет имена своих амбассадоров

Международный фестиваль искусств в Баку BIAF 2025, проводимый при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Республики Азербайджан с 31 октября по 16 ноября, с радостью объявляет имена своих официальных амбассадоров: легендарного скрипача и дирижёра Дмитрия Ситковецкого, певицу и композитора AISÉL, а также маэстро Фуада Ибрагимова, художественного руководителя и главного дирижёра Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова.

О фестивале BIAF 2025

BIAF (Baku International Arts Festival) — главное культурное событие Азербайджана, объединяющее музыку, театр и танец. Фестиваль превращает Баку в живую сцену мирового искусства, где встречаются традиции и современность, классический академизм и актуальные тенденции.

В программе этого года — масштабные постановки, концерты и премьеры:

31 октября — Бехзод Абдураимов (фортепиано)

M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası

Открытие фестиваля в Филармонии — выдающийся пианист Бехзод Абдураимов (Узбекистан), известный виртуозной техникой и глубиной интерпретации, выступит вместе с Государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением маэстро Фуада Ибрагимова.

1–2 ноября — «TITIZÉ - A Venetian Dream» / Даниэле Финци Паска (Швейцария)

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı

Легендарный режиссёр Даниэле Финци Паска, известный своими постановками для

Cirque du Soleil, представит поэтический спектакль TITIZÉ — A Venetian Dream, в котором соединяются акробатика, театр и музыка.

1–2 ноября — «Delay the Sadness» / Sharon Eyal Dance (Франция)

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

Шарон Эяль — хореограф-визионер, чьё имя стало синонимом революции в современном танце. Её работы выходят за рамки привычного, каждый раз погружая зрителя в гипнотическое состояние. Постановка Delay the Sadness была впервые показана в Германии в сентябре 2025 года, и сразу после мировой премьеры будет представлена в Баку.