«Реал» поставил ультиматум Винисиусу по новому контракту

Руководство мадридского «Реала» сообщило представителю крайнего нападающего Винисиуса Жуниора, что больше не будет улучшать условия по новому контракту.

Либо бразилец подпишет соглашение, которое ему предлагалось ранее, либо его выставят на продажу летом 2026-го. Об этом сообщает Madrid Zone в социальной сети X с отсылкой на данные онлайн-издания Le Journal du Real.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 28 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Винисиуса в € 150 млн.