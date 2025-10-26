СМИ: один из охранников Лувра мог помочь грабителям

Один из охранников Лувра мог оказать содействие грабителям, которые 19 октября совершили кражу и беспрепятственно покинули парижский музей.

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в следственных органах.

"Существуют данные криминалистической экспертизы, указывающие на то, что один из охранников музея сотрудничал с ворами. Благодаря переданной конфиденциальной информации о системе безопасности музея, преступники знали о том, где у нее есть брешь", - приводит издание слова неназванного собеседника. По данным газеты, речь идет о видео преступников и их переписке, однако личности грабителей еще предстоит установить.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро.

Источник: ТАСС