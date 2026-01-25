В Сумгайыте водитель умер за рулем автомобиля

В поселке Джейранбатан Сумгайыта водитель скончался за рулем автомобиля.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на автомагистрали Баку-Губа.

Согласно предварительной информации, мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, почувствовал недомогание за рулем транспортного средства и успел съехать с проезжей части, однако спасти его жизнь не удалось.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.