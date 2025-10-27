В Лачине пройдет очередная ярмарка труда

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения проведет в городе Лачин очередную ярмарку труда.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью министерства, ярмарка состоится 29 октября в 11:00 в Лачине, в комплексе отдыха «Лачин» Администрации Президента Азербайджанской Республики.

На ярмарке, которая состоится при поддержке комплекса отдыха, 20 работодателей представят 121 вакансию на должности инженеров-механиков, главных бухгалтеров, водителей, поваров, операторов котельных, операторов насосов, пожарных-спасателей и др.

Кандидаты будут зарегистрированы на вакансиях, представленных на мероприятии по активному трудоустройству. Безработные и ищущие работу будут также проинформированы об активных программах занятости агентства и правилах подачи заявок на эти программы.