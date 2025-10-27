На пути к миру: Пашинян встраивается в азербайджанскую повестку

Процессы, разворачивающиеся в регионе в последние месяцы, постепенно выстраивают новую политическую и экономическую конфигурацию, которая еще недавно казалась недостижимой.

С течением времени Южный Кавказ вступает в фазу, когда язык конфронтации постепенно уступает место языку разума, а конкретные шаги по нормализации отношений сменяют собой многолетнюю политику вражды.

Одним из ключевых факторов этого процесса стала последовательная позиция Азербайджана, выстраивающего отношения с соседями на основе реальных интересов и равноправного диалога. Именно этот подход создал предпосылки для решений, о которых сегодня говорил в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян.

В частности, он ясно обозначил, что армянская армия должна быть ориентирована исключительно на защиту своих границ, а не на авантюры за пределами страны: «Мы считаем крайне важным, чтобы в повседневных рабочих разговорах мы трансформировали и переформулировали понятие «боеспособная армия» в «обороноспособная армия». Когда мы говорим «боеспособная армия», не уточняется, где может произойти потенциальное сражение. Для нас крайне важно подчеркнуть в этом контексте, что армянская армия должна быть обороноспособной, то есть должна быть способна защитить территориальную целостность, суверенитет и безопасность граждан Армении.

Смена риторики армянских властей - явление примечательное. Еще несколько лет назад подобные заявления воспринимались бы как политическая ересь. Собственного говоря, они и сегодня звучат ересью в ушах бывших лидеров этой страны и других оппозиционных политических сил, не смирившихся с итогами Второй Карабахской войны и жаждущих реванша. Но как бы то ни было, Пашинян с парламентской трибуны не просто озвучил эти месседжи, а «вписал» их в проект бюджета страны на будущий год, подчеркнув, что армянская армия впредь должна быть обороноспособной, а не боеспособной в привычном для прежних поколений понимании. Эти слова сами по себе отражают глубокую внутреннюю трансформацию, ведь таким образом Армения публично ограничивает военную доктрину рамками своей международно признанной территории, фактически ставя тем самым точку под иллюзиями о возможности возвращения к старым агрессивным идеям, которые десятилетиями определяли ее внешнюю и внутреннюю политику.

В этом контексте, говоря о предстоящих парламентских выборах 2026 года как о «критически важном моменте для мира», Пашинян фактически признал, что будущее Армении напрямую зависит от способности общества принять новую реальность. Отказ от роли «форпоста» и ставка на развитие собственной государственности становятся не просто политическим лозунгом, а условием выживания страны в изменившемся мире. Для Южного Кавказа это означает закрепление тенденции, при которой внутренние политические процессы в каждой стране начинают соотноситься не с интересами внешних игроков, а с региональной логикой стабильности.

Особое значение в этой связи приобретает и заявление Пашиняна о необходимости «заботиться об установившемся мире». По сути, это признание того, что мир - не подарок и не декларация, мир - это состояние, требующее усилий и ответственности. Армения впервые в своей новейшей истории осознает, что мир нужно не ждать, а поддерживать конкретными действиями, в том числе и такими как открытие коммуникаций, снятие ограничений, участие в региональных проектах. Этот процесс, безусловно, непрост, но его движение вперед уже видно.

Для региона подобное изменение армянской риторики является сигналом о готовности к практическим шагам, которые могут окончательно закрепить мир в регионе и обеспечить его быстрый экономический рост, наверстывание всего того, что было упущено за годы конфликта. Азербайджан на протяжении многих лет демонстрировал стратегическое терпение, выдержку и готовность к диалогу при условии уважения его суверенитета и территориальной целостности. Сегодня, когда армянский премьер говорит о мире как о «свершившемся факте», становится очевидно, что именно последовательность линии Баку, основанной на международном праве и реалистичном понимании геополитических процессов, стала основой для нынешнего мирного этапа.

Также знаковым стало заявление Пашиняна о снятии ограничений на транзит грузов в Азербайджан. Это решение, принятое в ответ на аналогичные действия Азербайджана, о которых Президент Ильхам Алиев объявил в ходе недавнего визита в Казахстан, является практическим выражением принципа взаимности.

Особое внимание в этом контексте вызывает проект TRIPP - «Путь Трампа ради международного мира и процветания» (42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по армянской территории). Несмотря на внешнюю новизну и определенную символичность названия, суть его вполне прагматична и заключается в создании транспортно-коммуникационной инфраструктуры, которая соединит основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении, обеспечив при этом выгоды для всех сторон. Пашинян подтвердил решимость армянской стороны «добросовестно принять все меры» для скорейшей реализации данного проекта.

Именно такие инициативы, как проект TRIPP, формируют новую геоэкономическую архитектуру региона. Если раньше Южный Кавказ рассматривался как арена конфликтов и конкуренции интересов крупных держав, то теперь он постепенно превращается в пространство сотрудничества, где коммуникационные линии и инфраструктурные проекты становятся инструментами мира. Тот факт, что Армения впервые готова не просто обсуждать, а реализовывать транспортные маршруты, связывающие ее с Азербайджаном, открывает перед страной новые возможности - экономические, энергетические, ну и, разумеется, политические.

Перспективы этой трансформации выходят далеко за пределы чисто азербайджано-армянских отношений. Речь идет о переосмыслении всей логики региональной политики, где центральное место занимает взаимное признание, прагматичный расчет, да и просто здравый смысл.

Важнейший результат последних событий заключается в том, что идея мира перестает быть абстракцией. Она приобретает конкретное содержание - открытые дороги, действующие пограничные пункты, дипломатические контакты, экономические связи, и все это на фоне нулевого уровня эскалации.

Южный Кавказ всегда был пространством, где сталкивались интересы Востока и Запада, Севера и Юга. Но сегодня впервые появляется шанс превратить это столкновение в соединение, сделать регион не ареной чужих конфликтов, а мостом между ними. Признание Арменией новой реальности, ее готовность стать частью совместных проектов, и как следствие, снятие ограничений на транзит - все это шаги, которые в совокупности меняют качество региональной политики. Они создают предпосылки для того, чтобы мир здесь не зависел от капризов внешней конъюнктуры, а опирался на взаимное доверие и взаимную выгоду самих стран региона.

С каждым новым месяцем становится заметнее, что Южный Кавказ начинает обретать черты самостоятельного геополитического субъекта. Регион, который десятилетиями воспринимался как объект чужих интересов, постепенно превращается в пространство, где решения принимаются самими странами. Азербайджан играет в этом процессе ведущую роль, формируя повестку, задавая направление и обеспечивая ту самую предсказуемость, без которой невозможна ни экономика, ни политика. Это и есть главный итог последних лет - итог, который теперь признают даже те, кто когда-то противостоял ему.