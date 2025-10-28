Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован ожидаемый прогноз погоды на 29 октября.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых местах вероятен слабый туман и небольшой моросящий дождь. Умеренный юго-восточный ветер к вечеру сменится сильным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 15-17, днем 20-23 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 70-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако к вечеру, начиная с северных и западных районов, местами возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах есть вероятность интенсивных ливней, града, а в горных районах - снега. Местами ожидается кратковременный туман.

Западный ветер временами будет усиливаться в отдельных местах. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 20-25, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.