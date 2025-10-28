«digital.login» продолжит работу как «mygov ID»

Платформа “digital.login”, являющаяся крупнейшей экосистемой цифрового входа в нашей стране, интегрирована в приложение “mygov” и теперь функционирует как “mygov ID”, предоставляя услуги гражданам.

Главное преимущество нового цифрового решения состоит в том, что оно объединяет единый цифровой вход в государственные и частные информационные системы в одном приложении, то есть, под зонтиком “mygov”.

Это означает, что граждане могут выполнять основные операции, относящиеся к их учетным записям “mygov ID”, непосредственно через приложение “mygov”.

посредством "mygov ID" можно входить в государственные и частные информационные системы с помощью "SİMA İmza", "Asan İmza", FIN-кода и других методов, обновлять личные данные, менять пароль и активировать двухфакторную аутентификацию для повышения уровня безопасности.

В то же время, возможность добавления и управления номерами мобильных телефонов и адресами электронной почты теперь доступна гражданам прямо через приложение.

Кроме того, в “mygov ID” создана возможность использования функционала “QR login” и “вход между мобильными приложениями”. Благодаря этому новшеству пользователи могут легко входить в интегрированные мобильные приложения через приложение “mygov” с помощью кнопки “Войти с mygov ID”.

Отметим, что “mygov ID” уже обеспечивает единый цифровой вход в информационные системы более чем 240 государственных и частных структур. В настоящее время число пользователей “mygov ID” превысило 4,8 миллиона, и ежемесячно через систему совершается в среднем более 9 миллионов операций.