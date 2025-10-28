Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО

Пресечена попытка провоза крупной партии наркотических средств на территорию страны.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, а также по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров успешно продолжаются, передает 1news.az.

На служебном участке отряда пограничных войск "Гёйтепе" Командования пограничных войск Государственной пограничной службы была пресечена попытка провоза крупной партии наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

В результате проведенных пограничных поисковых и оперативных мероприятий 24 октября были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 15 килограммов 705 граммов (12 кг 460 г марихуаны, 3 кг 245 г опиума), а 26 октября - наркотические средства общим весом 49 килограммов 60 граммов (46 кг 45 г марихуаны, 3 кг 15 г героина) и 550 таблеток наркосодержащего препарата «Метадон М-40».