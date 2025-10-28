 Рубену Варданяну назначен новый адвокат - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Рубену Варданяну назначен новый адвокат - ФОТО

First News Media16:02 - Сегодня
Рубену Варданяну назначен новый адвокат - ФОТО

28 октября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский.

Председательствующий З.Агаев сообщил, что на предыдущем судебном заседании обвиняемый Рубен Варданян подал ходатайство об отказе от защитника на том основании, что он недоволен ходом судебного процесса. Также он отметил, что у него нет договора с другим адвокатом и что ему может быть назначен защитник за счет государства. Согласно решению суда, ходатайство Рубена Варданяна об отказе от защитника Авраама Бермана было принято, и была направлена просьба в Коллегию адвокатов Азербайджанской Республики о назначении ему защитника за счет государства. В связи с этим ему был назначен адвокат за счет государства. Судья сообщил, что новым защитником Р.Варданяна является член Коллегии адвокатов Эмиль Бабышов.

Обвиняемый не возражал против нового адвоката Эмиля Бабышова. Другие участники процесса также заявили, что не имеют возражений в отношении защитника.

Затем судья З.Агаев ознакомил вновь привлеченного адвоката с составом суда.

Адвокат заявил, что не возражает против состава суда. Председательствующий судья отметил, что адвокату будет предоставлена возможность встретиться с обвиняемым как в следственном изоляторе, так и в суде, а также будет выделено дополнительное время для ознакомления с материалами уголовного дела.

После этого судебный процесс был отложен для ознакомления адвоката с материалами дела и встречи с обвиняемым.

Очередное заседание суда назначено 4 ноября.

369

