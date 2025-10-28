Принято решение в отношении арестованных россиян

Принято решение в отношении арестованных в Баку членов группировки, состоящей из граждан России, сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

Согласно информации, Сабаильский районный суд продлил срок их ареста на 3 месяца.

Отметим, что преступная группа, состоящая из 8-ми граждан России, подозревается в транзите наркотиков из Ирана, распространении их через интернет, а также в киберпреступлениях.

В их отношении 1 июля Сабаильским районным судом была избрана мера пресечения в виде 4-х месяцев ареста.

Источник: АПА