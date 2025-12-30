Отменен поезд по маршруту Сумгайыт-Пиршаги-Баку - ПРИЧИНА

Сегодня был отменен рейс поезда, следующего по маршруту Сумгайыт - Пиршаги - Баку.

Об этом сообщили Oxu.Az пассажиры.

Отмечается, что было объявлено об отмене поезда, который должен был проехать через Забрат в 08:22.

"Информации о причине отмены не предоставлено", - говорится в информации.

В связи с этим начальник отдела ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Бахтияр Гаджиев сообщил Oxu.Az, что причиной стала техническая неисправность.

"Один из рейсов был отменен из-за обнаружения технической неисправности в поезде, который должен был следовать по маршруту Сумгайыт - Баку, пассажиры были перенаправлены на другие рейсы", - сказал Б.Гаджиев.