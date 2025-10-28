Водитель остановил автобус посреди дороги и закурил

В социальных сетях распространились кадры, на которых видно, как водитель автобуса, следующего по маршруту №525, вышел на остановке и курит. В это время пассажиры были вынуждены ждать его в салоне автобуса.

Ответственное лицо по упомянутому маршруту Шадат Шахвердиев, комментируя инцидент телеканалу Baku TV, заявил, что происшествие связано с тем, что водитель прибыл на место раньше положенного времени из-за конкурирующего маршрута:

«Маршрут №525 работает в том же направлении, что и маршрут №506. Из-за конкурирующего маршрута они приезжают туда быстрее. Например, если они должны преодолеть расстояние за 27 минут, то иногда добираются за 24 минуты, и в это время возникает 3-минутный перерыв. В этот период водитель ждет на остановке, покупает воду, а иногда и курит».

Он добавил, что водитель вынужден был оставаться на остановке, поскольку приехал раньше:

«Водитель в любом случае должен был ждать. Если бы он сидел в автобусе и ждал, не курил, никто бы не придрался».

Более подробно смотрите в сюжете Baku TV: