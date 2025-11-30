Досрочные парламентские выборы в Кыргызстане завершены

В Кыргызстане завершилось голосование на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша (однопалатного парламента).

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Тынчтык Шайназаров.

По его словам, автоматические считывающие устройства уже начали передавать в Центризбирком данные о явке избирателей и предварительные результаты голосования по всем 30 одномандатным округам.

Шайназаров подчеркнул, что информация поступает в оперативном режиме, и ЦИК продолжает обработку данных, поступающих с избирательных участков как внутри страны, так и за рубежом.

