Досрочные парламентские выборы в Кыргызстане завершены
В Кыргызстане завершилось голосование на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша (однопалатного парламента).
Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Тынчтык Шайназаров.
По его словам, автоматические считывающие устройства уже начали передавать в Центризбирком данные о явке избирателей и предварительные результаты голосования по всем 30 одномандатным округам.
Шайназаров подчеркнул, что информация поступает в оперативном режиме, и ЦИК продолжает обработку данных, поступающих с избирательных участков как внутри страны, так и за рубежом.
Источник: АЗЕРТАДЖ
