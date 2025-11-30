 Иран оценивает возможности для эффективного диалога с Европой | 1news.az | Новости
Иран оценивает возможности для эффективного диалога с Европой

First News Media18:56 - Сегодня
Власти Ирана в настоящее время изучают возможности для возобновления диалога с европейскими странами по вопросам иранской ядерной программы.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"В настоящее время мы не ведем переговоры с европейцами, но мы оцениваем возможности для ведения переговоров и эффективного диалога", - отметил он в интервью агентству IRNA.

По его словам, у Ирана налажены контакты с европейскими странами, но это нельзя назвать переговорами.

Как только правительство Ирана придет к выводу, что переговоры с какой-либо стороной отвечают интересам иранского народа и защищают его права, то без сомнения вступит в диалог, добавил глава иранского МИД.

Источник: ТАСС

