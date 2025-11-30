В Баку произошел взрыв в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО

В жилом здании на улице Мирджалала в Насиминском районе Баку произошел взрыв.

Согласно информации, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.

При оценке оперативной обстановки на месте инцидента было установлено, что в квартире, расположенной на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома, предварительно в результате утечки газа произошел взрыв без последующего пожара.

Из-за воздействия взрывной волны окно кухни однокомнатной квартиры общей площадью 40 кв.м вместе с рамой выпало во двор, потолочное покрытие кухни пришло в негодность.

В результате происшествия пострадал один человек.

Силами МЧС на месте происшествия были приняты соответствующие меры безопасности.

По факту ведется расследование.