В Нахчыване задержана женщина, подозреваемая в крупной краже денег

В Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики (АР) задержана женщина, подозреваемая в совершении кражи из дома.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в Бабекский районный отдел полиции поступила информация о краже денежных средств из одного из жилых домов, расположенных на территории района.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий, 24-летняя Гёярчин Садыгова, подозреваемая в совершении кражи, была оперативно установлена и задержана.

В ходе расследования выяснилось, что Г. Садыгова незаконно проникла в дом и похитила оттуда 1500 манатов и 700 долларов США.

По данному факту ведется расследование.