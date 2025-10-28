 Стартовали семинары для представителей медиа на тему «Применение ИИ в медиа» - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Стартовали семинары для представителей медиа на тему «Применение ИИ в медиа» - ФОТО

Фаига Мамедова10:08 - Сегодня
Стартовали семинары для представителей медиа на тему «Применение ИИ в медиа» - ФОТО

При совместной организации Агентства развития медиа (АРМ) и Программы повышения квалификации Университета ADA 27 октября стартовали двухдневные семинары для представителей медиа на тему «Применение искусственного интеллекта в медиа».

Как передает 1news.az, выступив с речью на церемонии открытия семинара, советник проректора по академическим вопросам Университета ADA, руководитель Программы повышения квалификации Айгюн Гаджиева отметила, что технологии искусственного интеллекта уже превратились в один из ключевых факторов, формирующих будущую траекторию развития медиа, и требуют новых подходов к производству новостей и управлению информационным потоком. По этой причине в последние годы Университет ADA реализует различные учебные программы и программы повышения квалификации в области искусственного интеллекта и цифровых навыков, проводит научные исследования и устанавливает международное сотрудничество.

Выступивший на мероприятии заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли отметил, что быстрое развитие искусственного интеллекта не только создает новые возможности в сфере медиа, но и обуславливает необходимость повышения профессиональной ответственности представителей этой области. Он подчеркнул, что в современную эпоху журналисты должны уметь эффективно использовать инновационные инструменты для сбора, обработки и распространения информации, а также уделять особое внимание этическим принципам и критериям достоверности при применении технологий искусственного интеллекта.

В качестве тренера выступил доцент в области цифрового маркетинга и массовых коммуникаций, руководитель Лаборатории нейронаук, известный ученый д-р Николас Хамелин. Он провел обмен мнениями с участниками по следующим модулям: «Введение и революция искусственного интеллекта в медиа», «Скрейпинг данных: анализ данных в общественном информировании», «Презентация бренда и продукта, управляемая искусственным интеллектом», «Создание привлекательного медиаконтента посредством Big Data и генеративного искусственного интеллекта», «Стратегическая интеграция и взгляд в будущее». В ходе обсуждений было подчеркнуто, что применение искусственного интеллекта в медиа не только повышает оперативность в производстве информации, но и выдвигает на передний план этический подход и ответственную информационную политику.

