Дорожная полиция обратилась к пользователям скутеров

Рост числа пользователей индивидуальных мобильных средств, характерный для современных городов, особенно в нашей столице, является позитивным показателем.

Однако несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) при использовании скутеров и других подобных транспортных средств недопустимо с точки зрения безопасности, а также вызывает обоснованное недовольство у других участников движения.

Как передает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к пользователям скутеров.

«Среди наиболее распространённых нарушений ПДД со стороны пользователей скутеров:

движение двух человек на одном скутере (это увеличивает риск потери баланса и аварии);

движение на высокой скорости по пешеходным тротуарам и дорожкам;

несоблюдение требований светофоров и дорожных знаков;

движение в ночное время без предупредительных огней или сигналов;

участие в дорожном движении на скутерах несовершеннолетних и лиц без навыков вождения.

Перечисленные нарушения ПДД влекут за собой не только административную ответственность, но и создают реальную основу для дорожно-транспортных происшествий высокой степени тяжести, которые могут произойти в любой момент. Давайте не забывать, что независимо от того, каким транспортным средством мы управляем, мы должны знать и соблюдать Правила дорожного движения.

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз напоминает: лица, управляющие скутерами и другими малыми электрическими транспортными средствами, являются участниками движения, и они, как и другие водители, безоговорочно должны соблюдать Правила дорожного движения», - говорится в сообщении.