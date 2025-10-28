Дорожная полиция обратилась к пользователям скутеров
Рост числа пользователей индивидуальных мобильных средств, характерный для современных городов, особенно в нашей столице, является позитивным показателем.
Однако несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) при использовании скутеров и других подобных транспортных средств недопустимо с точки зрения безопасности, а также вызывает обоснованное недовольство у других участников движения.
Как передает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к пользователям скутеров.
«Среди наиболее распространённых нарушений ПДД со стороны пользователей скутеров:
движение двух человек на одном скутере (это увеличивает риск потери баланса и аварии);
движение на высокой скорости по пешеходным тротуарам и дорожкам;
несоблюдение требований светофоров и дорожных знаков;
движение в ночное время без предупредительных огней или сигналов;
участие в дорожном движении на скутерах несовершеннолетних и лиц без навыков вождения.
Перечисленные нарушения ПДД влекут за собой не только административную ответственность, но и создают реальную основу для дорожно-транспортных происшествий высокой степени тяжести, которые могут произойти в любой момент. Давайте не забывать, что независимо от того, каким транспортным средством мы управляем, мы должны знать и соблюдать Правила дорожного движения.
Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз напоминает: лица, управляющие скутерами и другими малыми электрическими транспортными средствами, являются участниками движения, и они, как и другие водители, безоговорочно должны соблюдать Правила дорожного движения», - говорится в сообщении.