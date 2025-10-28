Есть ли среди фигурирующих в деле о поножовщине в Подгорице граждане Азербайджана?

Среди лиц, фигурирующих в деле о ножевом ранении местного жителя в столице Черногории Подгорице, есть гражданин Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, установлена личность задержанного в настоящее время человека. Им оказался 31-летний Ягуб Гурбанов.

Его коллега, Наджаф Наджафли, обратился в Qafqazinfo.az и сообщил, что инцидент произошел 26 октября после того, как здание, где они проживали, забросали камнями: «Мы здесь работаем на стройке и живем в общежитии.

Местные жители начали бросать камни в наше здание. Мы обратились в полицию. Полиция приехала и увезла в отделение 45 азербайджанцев, проживающих в общежитии. Среди наших коллег были и турки.

Нас задерживали и уводили, даже если просто видели на улице. В тот день нас продержали там до 4 часов ночи.

Затем нас отпустили, а Ягуба - нет. В качестве причины указали, что его обувь похожа на обувь человека, участвовавшего в поножовщине в городе. Поножовщину совершил гражданин Турции, и он сбежал. Нас же забрасывают камнями, принимая за граждан Турции. Ягуб находится в полицейском участке уже более 36 часов».

По словам Н.Наджафли, в общежитии есть камеры, и видны все входы и выходы: «Если нас обвиняют в чем-то подобном, пусть придут, включат камеры и посмотрят. Мы приехали сюда, чтобы заработать на хлеб.

Мы не делали ничего, что могло бы опозорить наше государство и нацию. Сейчас ситуация очень плохая.

Всю ночь наше здание закидывали камнями, мы не могли спать. В конце концов, полиция пригнала сюда свою машину. На улицах также проходят митинги с лозунгами «Турки, уходите отсюда, смерть туркам».

Мы ждем помощи от нашего государства. Пусть Ягуба освободят, он ни в чем не виноват».

Мы направили соответствующие запросы в компетентные органы по данному вопросу.

Следует отметить, что в связи с упомянутым инцидентом был также задержан гражданин Турции по имени Н.Д. (54). Кроме того, 45 человек были временно взяты под контроль полиции, 8 человек депортированы, а в отношении 2 человек применен судебный надзор. После этого произошли протесты и попытки нападений на азербайджанскую и турецкую общины. 27 октября полиция также задержала нескольких граждан Черногории, которые, как утверждается, готовили нападение на турецких граждан. В ходе операции были изъяты бейсбольные биты и другие средства нападения.

