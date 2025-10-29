Араик Арутюнян: В Декларации о независимости Армении имеются определенные проблемы

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян отмечает наличие «определенных проблем» в Декларации о независимости РА.

На вопрос, разделяет ли он мнение премьер-министра Никола Пашиняна о том, что содержание Декларации о независимости заключается в том, что Республика Армения не может существовать, Арутюнян дал положительный ответ.

Напомним, что в ноябре 2024 года Пашинян заявил: «Я пришел к выводу о том, что содержание Декларации о независимости заключается в том, что Республика Армения не может существовать. И это наша самая большая проблема и трагедия. И теперь вопрос о том, что такое реальная Армения, заключается в следующем: гражданин реальной Армении - это тот, кто не ищет родину и государство за пределами этой страны, он нашел свою родину в Республике Армения», - сказал премьер-министр.

