Мадуро содержится в общей камере нью-йоркского СИЗО

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро помещён в общую камеру на верхних этажах федерального следственного изолятора MDC в Бруклине.

Как сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, он содержится вместе с другими известными заключёнными, проходящими по громким делам.

В понедельник Мадуро и его супруга должны предстать перед федеральным судом Манхэттена, где им будут предъявлены обвинения. В опубликованном 25-страничном обвинительном заключении говорится о сотрудничестве с наркокартелями и содействии переправке тысяч тонн кокаина в США. В случае признания виновным бывшему президенту грозит пожизненное заключение.

Ожидается, что адвокаты будут оспаривать законность ареста, настаивая на том, что Мадуро обладает иммунитетом от судебного преследования как суверенный глава государства.