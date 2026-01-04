 Определилмся новый главный тренер ФК «Араз-Нахчыван» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Футбол

Определилмся новый главный тренер ФК «Араз-Нахчыван»

First News Media13:15 - Сегодня
Определилмся новый главный тренер ФК «Араз-Нахчыван»

Украинский специалист Андрей Демченко назначен главным тренером "Араз-Нахчыван", контракт с ним рассчитан на 5 месяцев с возможностью продления еще на год.

Отметим, что ранее 50-летний специалист был главным тренером казахстанского "Жениса". Дополнительная информация о помощниках главного тренера будет предоставлена позднее.

С 2011 года Демченко работал тренером в клубах "Имэкс", "Металлург" (Запорожье), "Верес", "Львов", "Металлист 1925", "Буковина". В разные годы он руководил узбекским "Ободом", а также грузинскими клубами "Дила" и "Динамо" (Батуми).

Отметим, что команда "Араз-Нахчыван", которая ушла на зимний перерыв после матча с "Шамахы" 21 декабря, возобновит тренировки 5 января.

В ходе подготовки запланировано проведение 3 контрольных матчей. "Красно-белые" 9 января встретятся с дублирующей командой клуба, 14 января - с "Габалой". В матче 18 января соперник пока не определен.

Источник: Report

Поделиться:
305

Актуально

Общество

Какой будет погода в первый рабочий день после праздников? - ПРОГНОЗ

В мире

Родригес официально стала и.о. президента Венесуэлы

В мире

Мадуро с женой доставлены в Нью-Йорк и ждут суда - ВИДЕО

Мнение

От подбитого лайнера AZAL до дронов: зачем Москве понадобилась «атака» на ...

Футбол

Определилмся новый главный тренер ФК «Араз-Нахчыван»

Серхио Рамос может стать президентом «Севильи»

Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

Криштиану Роналду впервые за 15 лет не сделал ни одного хет‑трика за год

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

Определилмся новый главный тренер ФК «Араз-Нахчыван»

Криштиану Роналду впервые за 15 лет не сделал ни одного хет‑трика за год

Роналду признан лучшим игроком Ближнего Востока

Последние новости

Аномальные морозы в Турции: столбики термометров опустились до минус 36

Сегодня, 14:37

Украина ввела новые санкции в отношении Росии

Сегодня, 14:22

Столица Экваториальной Гвинеи перенесена с острова на материк

Сегодня, 14:10

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ожидаемой ситуацией на дорогах

Сегодня, 13:55

Вниманию водителей: на дорогах ожидается гололед

Сегодня, 13:35

СМИ: тысячи туристов застряли на Карибах из-за ситуации в Венесуэле

Сегодня, 13:30

Определилмся новый главный тренер ФК «Араз-Нахчыван»

Сегодня, 13:15

Bloomberg: ключевую роль в управлении Венесуэлой может сыграть Рубио

Сегодня, 13:00

Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря

Сегодня, 12:40

Какой будет погода в первый рабочий день после праздников? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 12:25

Guardian: Иран и Дания могут стать следующими целями США

Сегодня, 12:15

В результате вооруженных столкновений в Иране погибло еще 3 человека

Сегодня, 12:02

Швейцария объявила 9 января днем национального траура

Сегодня, 11:45

Сотни человек в Нью-Йорке вышли на протест против действий США в Венесуэле - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Колумбия созвала срочное заседание СБ ООН по ситуации в Венесуэле

Сегодня, 11:00

Дует ветер, но снег тает – фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 10:30

Starlink месяц будет бесплатно обеспечивать Венесуэлу интернетом

Сегодня, 10:20

В связи с непогодой в Грузии применены ограничения для туристов

Сегодня, 10:00

Родригес официально стала и.о. президента Венесуэлы

Сегодня, 09:30

Мадуро с женой доставлены в Нью-Йорк и ждут суда - ВИДЕО

Сегодня, 09:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43