Определилмся новый главный тренер ФК «Араз-Нахчыван»

Украинский специалист Андрей Демченко назначен главным тренером "Араз-Нахчыван", контракт с ним рассчитан на 5 месяцев с возможностью продления еще на год.

Отметим, что ранее 50-летний специалист был главным тренером казахстанского "Жениса". Дополнительная информация о помощниках главного тренера будет предоставлена позднее.

С 2011 года Демченко работал тренером в клубах "Имэкс", "Металлург" (Запорожье), "Верес", "Львов", "Металлист 1925", "Буковина". В разные годы он руководил узбекским "Ободом", а также грузинскими клубами "Дила" и "Динамо" (Батуми).

Отметим, что команда "Араз-Нахчыван", которая ушла на зимний перерыв после матча с "Шамахы" 21 декабря, возобновит тренировки 5 января.

В ходе подготовки запланировано проведение 3 контрольных матчей. "Красно-белые" 9 января встретятся с дублирующей командой клуба, 14 января - с "Габалой". В матче 18 января соперник пока не определен.

