 Россия насильно отправляет 20 азербайджанских мигрантов на войну с Украиной | 1news.az | Новости
Россия насильно отправляет 20 азербайджанских мигрантов на войну с Украиной

First News Media21:00 - Сегодня
Появились новые данные о том, что трудовых мигрантов в России, в том числе граждан Азербайджана, насильственно привлекают к участию в продолжающейся войне с Украиной.

Как сообщает APA, в последний раз к участию в боевых действиях были мобилизованы 20 граждан Азербайджана.

Сообщается, что один из азербайджанцев, который 3–4 года назад уехал в Россию для работы в строительной сфере, последние годы трудился на строительстве объектов в Донецком регионе, за пределами зоны боевых действий.

13 декабря 2025 года он написал своему брату, проживающему в Азербайджане, что около 250 рабочих на строительстве были насильно загружены в автобусы и доставлены в воинскую часть №11097, 362-й полк, расположенный в Воронежской области.

Планируется их отправка на фронт в Украину.

Всего на строительстве работало около тысячи мигрантов, среди которых были граждане Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Число азербайджанцев составляло примерно 20 человек.

Территория, на которой они трудились, была полностью закрытой: свободного входа и выхода не было, а при выходе на работу они проходили через 3–4 военных поста.

Сначала рабочие занимались строительством жилых домов и объектов, но затем их группами начали вывозить в неизвестном направлении. Сначала уехала половина работников, затем остальные, при этом им не сообщали, куда их направляют.

Позднее выяснилось, что их сначала доставили в Воронеж, где держали 1–2 дня, а затем перевезли в воинскую часть в Ростовской области. Никто не спрашивал у них, хотят ли они участвовать в войне, и никаких документов, связанных с военной службой, они не подписывали.

Тем не менее им уже выдали военную форму и начали проводить подготовку. Сейчас в этой группе находятся около 20 азербайджанцев, которые фактически оказались в заложниках и готовятся к участию в боевых действиях.

Отмечается, что им крайне редко позволяют связываться с семьями по телефону.

Родственники уже обратились по данному вопросу в посольство Азербайджана в России и другие соответствующие органы.

Привлечение Россией мигрантов к войне в Украине различными способами — не новость. Москва использует обещания, обман, угрозы и запугивание, отправляя людей в зону боевых действий.

В некоторых случаях граждан отдельных стран направляют на фронт без какой-либо подготовки. В ходе российско-украинской войны регулярно поступают сообщения о гибели или пропаже граждан Азербайджана, мобилизованных для боевых действий.

Привлечение Россией мигрантов, приехавших в страну для работы или по другим причинам, к войне с Украиной является грубым нарушением норм. Используя тяжёлое положение мигрантов и отправляя их на фактическую смерть, Россия демонстрирует полное пренебрежение правами человека и миграционным законодательством.

Источник: АПА

