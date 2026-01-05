«Манчестер Юнайтед» уволил Аморима с поста главного тренера

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение уволить Рубена Аморима с должности главного тренера первой команды.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. Такой же информацией поделился Дэвид Орнштейн из онлайн-издания The Athletic.

По данным Романо, отправить в отставку Аморима боссы «дьяволов» решили сегодня утром. Орнштейн отмечает, что команду на временной основе возглавит экс-игрок «Юнайтед» Даррен Флетчер.

Рубен Аморим начал работу в «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Прежде он возглавлял лиссабонский «Спортинг», с которым выигрывал чемпионат Португалии.

Источник: Чемпионат