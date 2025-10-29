 Агдаш впервые принял «Фестиваль айвы» - ФОТО | 1news.az | Новости
Агдаш впервые принял «Фестиваль айвы» - ФОТО

Фаига Мамедова10:05 - Сегодня
28 октября в Агдаше впервые состоялся «Фестиваль айвы», организованный Исполнительной властью Агдашского района при поддержке Министерства сельского хозяйства.

Как передает 1news.az, в мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Агдашского района Орхан Гусейнзаде, депутаты Милли Меджлиса Сахиб Алиев и Мазахир Афандиев, директор Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Анар Джафаров, резиденты Центра инклюзивного развития и творчества «DOST», представители Мингячевирского регионального управления по туризму, Центрально-Аранского регионального управления культуры, KOBİA и различных государственных структур, представители медиа, руководители правоохранительных органов, представители общественности и многочисленные жители района.

Гости и участники мероприятия вначале посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его светлую память.

Затем на площади Гейдара Алиева состоялась церемония открытия, на которой с приветствием выступила девушка в образе «Цветка айвы», а после фестиваль был красочно открыт запуском воздушных шаров.

В выступлениях говорилось об особой роли фестиваля в социально-экономической и культурной жизни района, значении работы, проведенной в его рамках, было подчеркнуто, что «Фестиваль айвы», объединяющий культурный, социальный и экономический потенциал Агдаша, совпал с отмечаемым в нашей стране «Годом Конституции и Суверенитета», став воплощением наших традиций национального единства и творчества.

Большой интерес у гостей фестиваля вызвали местные продукты из айвы, кулинарные образцы, изделия гончарного и керамического искусства, ковроткачества, декоративного плетения, эко-арт и эбру, а также сценки и танцы воспитанников детских садов, викторины, проекты по робототехнике и STEAM, выставки Центра инклюзивного развития и творчества «DOST», уголки флористики, живописи и пленэра, а также выступления спортсменов и канатоходцев, продукция субъектов предпринимательства.

Фестиваль завершился большой концертной программой, организованной совместно с Центром инклюзивного развития и творчества «DOST».

