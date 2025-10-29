 МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Азербайджане | 1news.az | Новости
Общество

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Азербайджане

First News Media10:08 - Сегодня
По информации Национальной гидрометеорологической службы, начиная с вечера 29 октября в течение следующих суток на территории страны ожидаются неблагоприятные погодные условия.

В ряде регионов прогнозируются сильные порывы ветра, дожди, местами ливневого характера, грозы, а также возможные сели и паводки на отдельных реках.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению с предупреждением о необходимости проявлять особую осторожность и строго соблюдать правила безопасности.

Отмечается, что во время сильного ветра следует держаться подальше от легким конструкций, временных построек, рекламных щитов и линий электропередач. Гражданам не рекомендуется находиться под высокими деревьями и рядом с электрическими столбами. Учитывая, что ветер значительно усложняет тушение возгораний, МЧС призывает соблюдать противопожарные меры, особенно в открытых зонах.

Отдельное внимание обращено на безопасность на воде, владельцам маломерных судов категорически запрещается выходить в море в ветреную погоду. Министерство также предупреждает о риске селей и паводков, вызванных интенсивными осадками. Жителям горных и прибрежных районов рекомендуется избегать нахождения вблизи селеопасных зон, а при возникновении угрозы немедленно подниматься на возвышенности.

Кроме того, во время грозы гражданам следует отключать электроприборы от сети, воздерживаться от разговоров по телефону и не приближаться к металлическим конструкциям, громоотводам и антеннам. Не следует прятаться под деревьями, безопаснее находиться в низинных участках или оставаться в автомобиле с поднятыми стеклами до окончания грозы.

МЧС призывает граждан быть внимательными, следить за официальной информацией и в случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно обращаться в службу «112».

