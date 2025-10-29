Личные данные под угрозой: МВД предупреждает о новых схемах кибермошенников - ВИДЕО

Полиция предупредила граждан, чтобы они не поддавались на подозрительные звонки и переходы по ссылкам.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, кибермошенники разрабатывают различные сценарии и меняют используемые ими методы и средства для осуществления своих преступных замыслов, передает 1news.az.

Было отмечено, что никому нельзя сообщать данные карты, CVV, 3D-коды безопасности, коды подтверждения, отправленные посредством SMS, а также конфиденциальные пароли карты:

«Независимо от того, кто и с какой целью вам звонит, не делитесь личными данными и информацией о банковских картах ни с кем, не уточнив предложения, поступающие из социальных сетей или других интернет-ресурсов. Предотвратить эту опасность в первую очередь можете вы сами. Не спешите реагировать на подозрительные, на ваш взгляд, случаи и немедленно сообщите об этом в полицию».