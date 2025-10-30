В Сумгайыте Land Rover протаранил три машины и перевернулся

В Сумгайыте в результате цепного дорожно-транспортного происшествия столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зарегистрирован на улице Полада Гашимова.

Согласно информации, двигавшийся автомобиль марки Land Rover потерял управление, выехал с дороги и врезался в стоявшие на обочине автомобили Changan, "ВАЗ-2106" и Hyundai.

От силы удара Land Rover перевернулся, автомобилям нанесен серьезный ущерб.

Информация о пострадавших в результате аварии уточняется.