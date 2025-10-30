В импортируемом в Азербайджан энергетическом напитке нашли лекарственный компонент

В рамках мер контроля Агентства пищевой безопасности Азербайджана в партиях энергетического напитка под товарным знаком "Nitro Max", произведенного предприятием "Paril Gida Alkoqolsuz Fonksiyonal İçecekler" и импортированного в нашу страну из Турции ООО "Orxan 011", было обнаружено вещество Силденафил, используемое в составе лекарственных средств.

Как передает 1news.az, информацию об этом распространило Агентство пищевой безопасности.

Отмечается, что, поскольку партии продукта общим количеством 4656 единиц (с датами производства и конечного срока использования: 19.03.2025-19.03.2027 и 01.04.2025-01.04.2027) не соответствуют импортным требованиям нашей страны, включая действующие технические и правовые нормы, в отношении импорта продукции с предприятия "Paril Gida Alkoqolsuz Fonksiyonal İçecekler" было введено временное ограничение. Принято решение о вывозе партий, в которых выявлено несоответствие, за пределы таможенной территории или их уничтожении.

Фаига Мамедова