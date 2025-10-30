 Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 10 см - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 10 см - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:32 - Сегодня
По состоянию на утро 30 октября на территории страны сохраняются осадки и ветер. В некоторых местах идут ливни.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В высокогорных районах идет снег, высота снежного покрова в Грызе (Губа) составляет 10 см, Шахдаге и Хыналыге (Губа) - 8 см, Лазе (Гусар) и Кяльбаджаре - 3 см.

Количество выпавших осадков в Гусаре составило 20 мм, Агстафе, Губе - 19 мм, Евлахе - 7 мм, Шеки, Гахе, Габале, Хызы, Дашкясане - 6 мм, Гобустане, Огузе, Гедабее, Агдаме, Хачмазе, Шахбузе - 5 мм, Гёранбое, Гёйгёле, Тертере, Шаруре - 4 мм, Сабирабаде, Барде, Шабране, Шамахы, Исмаиллы, Садаряке - 3 мм, Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Балакяне, Гёйчае, Бейлагане, Имишли, Загатале, Нафталане, Джульфе, Нахчыване, Ордубаде, Шамкире, Товузе, Мингячевире, Зардабе, Кюрдамире, Билясуваре, Астаре, Гяндже, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Агсу, Физули - 2 мм.

В настоящее время в большинстве районов дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире усиливается до 28 м/с, Гёранбое - 27 м/с, Нафталане - 24 м/с, Тертере - 23 м/с, Шеки, Товузе, Нефтчале, Гяндже - 20 м/с, Джульфе, Агдаме, Барде - 18 м/с, Зангилане, Кяльбаджаре - 17 м/с, Гобустане, Шамкире - 16 м/с, Зардабе - 15 м/с.

В Сумгаите, Губе, Зардабе, Бейлягане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре наблюдается туман, видимость ограничена до 500 м.

Ожидается, что наблюдаемые на территории страны осадки и ветер сохранятся до вечера 30 октября, а 31 октября погода будет стабильной, в основном без осадков.

