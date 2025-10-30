 В центре Баку автодилеры захватили общественные места | 1news.az | Новости
Общество

В центре Баку автодилеры захватили общественные места

Фаига Мамедова12:10 - Сегодня
В центре Баку автодилеры захватили общественные места

В Баку хранение предназначенных для продажи автомобилей на местах общественной парковки вызвало недовольство водителей.

Как сообщает Oxu.Az, об этом было распространено видео. На распространенных видеокадрах утверждается, что парковочная зона, принадлежащая Азербайджанскому агентству наземного транспорта (АYNA), на улице 1-я Яшыл Ада, была захвачена расположенным поблизости салоном по продаже автомобилей.

В связи с этим вопросом пресс-секретарь АYNA Турал Оруджов, комментируя ситуацию для Oxu.Az, сообщил, что территория уже была осмотрена. «Владельцу объекта сделано серьезное предупреждение, ему указано на недопустимость подобных случаев. АYNA продолжает регулярный мониторинг парковочных территорий», - заявил Т.Оруджов.

По информации, полученной Oxu.Az, автомобили, припаркованные на общественном месте, уже убраны с территории.

