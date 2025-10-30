Спецоперация на телеканале «Hurriyyet TV», задержан главред Вугар Мамедов

Правоохранительные органы провели спецоперацию на «Hurriyyet TV».

По информации, полученной Bakupost.az, в ходе спецоперации был задержан главный редактор газеты «Hurriyyet», одноимённого сайта Hurriyyet.az и канала «Hurriyyet TV» Вугар Мамедов.

Отмечается, что в офисе «Hurriyyet TV» проведён обыск, в ходе которого изъяты компьютер и некоторые документы.

Предполагается, что эта операция может быть связана с делом Рамиза Мехтиева.