В Баку предотвращена попытка нанесения ущерба памятнику архитектуры - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудниками Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики совместно с Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры в ходе градостроительного мониторинга были выявлены грубые нарушения законодательства на архитектурном памятнике, расположенном по адресу: Насиминский район, улица 28 Мая, 20 (инв. № 2904).

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном комитете градостроительства и архитектуры.

Было установлено, что на фасаде здания и в нежилом объекте площадью 133,4 кв.м самовольно проводились ремонтно-строительные работы без каких-либо разрешительных документов и согласования с соответствующими структурами. Несмотря на то, что Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку и Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия заранее предупредили соответствующие структуры и владельцев объекта о необходимости прекращения работ, незаконная деятельность была возобновлена и предпринята попытка скрыть ее с помощью рекламных баннеров.

Подобные действия расцениваются как серьезное вмешательство в историко-архитектурную среду города и наносят ущерб объекту, находящемуся под государственной охраной.

Работы были немедленно приостановлены, фасад здания приводится в первоначальное состояние под контролем специалистов. О факте нарушения закона сообщено в правоохранительные органы.

Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку еще раз предупреждает всех собственников и арендаторов, что любое незаконное вмешательство в архитектурный облик зданий считается грубым нарушением законодательства, и в отношении лиц, допустивших нарушение, будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством.