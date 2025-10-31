 В этом направлении будут курсировать современные автобусы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В этом направлении будут курсировать современные автобусы

Фаига Мамедова16:05 - Сегодня
В этом направлении будут курсировать современные автобусы

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) привлекает современные и комфортабельные автобусы на регулярный маршрут № 53 с целью повышения качества услуг в сфере пассажирских перевозок и увеличения удовлетворенности граждан.

Как передает 1news.az, об этом заявили в AYNA.

Сообщается, что ООО "Transkontrol", победившее в конкурсе на эксплуатацию данного маршрута, начнет обслуживание линии новыми автобусами с 1 ноября.

На внутригородском маршруте № 53, который соединяет станцию метро «Эльмляр Академиясы» с парком Баилово, будут курсировать современные автобусы, произведенные в 2025 году и оснащенные экологически чистой технологией CNG (компримированный природный газ).

В целом на маршруте будут обслуживать пассажиров 10 автобусов с интервалом движения 10-11 минут.

Поделиться:
367

Актуально

Политика

Помощник Президента: Азербайджан и Армения учатся жить в мирных условиях

Общество

От +24 до первых заморозков: Опубликован прогноз на ноябрь по Азербайджану

Общество

В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s - ФОТО

Общество

В Азербайджане впервые пересажено сердце от посмертного донора

Общество

Полиция установила подростков, бросавших камни в скоростной поезд

В мегалотерее Bakcell разыгран четвёртый автомобиль!

В Турции вынесен суровый приговор виновным в пожаре на горнолыжном курорте, унесшем жизни 78 человек

От +24 до первых заморозков: Опубликован прогноз на ноябрь по Азербайджану

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Скончалась заведующая сектором Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Эльдар Азизов: Случаи нарушения служебной этики и злоупотребления полномочиями недопустимы

В Азербайджане полиция предотвратила помолвку 16-летней девушки

Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

Последние новости

Полиция установила подростков, бросавших камни в скоростной поезд

Сегодня, 18:31

Бакинская инициативная группа прекратила свою деятельность в связи с французскими заморскими территориями?

Сегодня, 18:15

В мегалотерее Bakcell разыгран четвёртый автомобиль!

Сегодня, 18:00

В Турции вынесен суровый приговор виновным в пожаре на горнолыжном курорте, унесшем жизни 78 человек

Сегодня, 17:34

Ахмед Аш-Шараа отчитал сирийских чиновников за показную роскошь

Сегодня, 17:31

От +24 до первых заморозков: Опубликован прогноз на ноябрь по Азербайджану

Сегодня, 17:28

Еще два маршрута столицы переходят на современные автобусы

Сегодня, 17:26

Эрдоган надеется, что вскоре Россия и Украина найдут компромиссы для мира

Сегодня, 17:24

В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s - ФОТО

Сегодня, 17:15

Самир Багиров впервые за долгое время появился в эфире и назвал причину затяжной депрессии – ВИДЕО

Сегодня, 17:05

Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор изменит Южный Кавказ, принесет процветание и сотрудничество

Сегодня, 16:45

В Азербайджане впервые пересажено сердце от посмертного донора

Сегодня, 16:35

Помощник Президента: Азербайджан и Армения учатся жить в мирных условиях

Сегодня, 16:15

В этом направлении будут курсировать современные автобусы

Сегодня, 16:05

Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Челси» в Баку продано более 27 тысяч билетов

Сегодня, 15:50

Ранее судимый за торговлю людьми пойман с наркотиками

Сегодня, 15:40

Благотворительная акция «Доля Победы» от Red Hearts

Сегодня, 15:36

Временный поверенный США поделилась впечатлениями о реализуемых проектах в Зангилане

Сегодня, 15:10

Великое возвращение: Семьям, прибывшим в село Хыдырлы Агдамского района, вручили ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:02

От преступлений к ответственности. Азербайджан разоблачает колониальное наследие Бельгии

Сегодня, 15:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10