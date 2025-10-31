В этом направлении будут курсировать современные автобусы

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) привлекает современные и комфортабельные автобусы на регулярный маршрут № 53 с целью повышения качества услуг в сфере пассажирских перевозок и увеличения удовлетворенности граждан.

Как передает 1news.az, об этом заявили в AYNA.

Сообщается, что ООО "Transkontrol", победившее в конкурсе на эксплуатацию данного маршрута, начнет обслуживание линии новыми автобусами с 1 ноября.

На внутригородском маршруте № 53, который соединяет станцию метро «Эльмляр Академиясы» с парком Баилово, будут курсировать современные автобусы, произведенные в 2025 году и оснащенные экологически чистой технологией CNG (компримированный природный газ).

В целом на маршруте будут обслуживать пассажиров 10 автобусов с интервалом движения 10-11 минут.