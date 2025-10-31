Мошенник выманил у граждан около 60 тыс. манатов, обещая дешёвые авто

В Нахчыване задержан подозреваемый в мошенничестве под предлогом ввоза автомобилей из Баку.

Как сообщает 1news.az, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Управления полиции города Нахчыван, был задержан человек, подозреваемый в совершении мошенничества.

В ходе расследования было установлено, что 32-летний Турал Багиров, ранее судимый, завоевывал доверие различных лиц, обещая им привезти из столицы автомобили по выгодной цене, и таким образом обманным путём завладел денежными средствами на общую сумму 58 тысяч 500 манатов от 9 человек.

По данному факту в Управлении полиции города Нахчыван возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование продолжается.