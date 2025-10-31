На дороге Баку-Губа столкнулись автобус и мотоцикл - ВИДЕО

30 октября, на 15-м километре автодороги Баку-Губа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП), около 12:00 столкнулись автобус марки Hyundai (госномер 50-EO-865) и мотоцикл марки TVS-200 (госномер 99-L-236).

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла.

В связи с происшествием Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз обратилось к участникам движения с напоминанием о требованиях законодательства:

«Водитель перед началом движения, перестроением, поворотом, обгоном и остановкой обязан подавать соответствующие сигналы поворота с помощью внешних световых сигналов, а при их неисправности или отсутствии - ручными жестами. Маневр должен быть безопасным и не создавать помех другим участникам дорожного движения.

ГУ ГДП призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать трагических последствий».