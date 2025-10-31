Милли Меджлис отменил «телефонный» запрет для медиа

Запрет на использование телефонов, введенный для журналистов в Милли Меджлисе, отменен.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, с сегодняшнего дня представители медиа освобождаются от ограничения на пользование телефонами в здании парламента. Таким образом, у представителей медиа, входящих в здание, больше не будут изымать телефоны.

Отметим, что это решение действовало с 2022 года. На прошлой неделе заслуженный журналист, заместитель главного редактора Real TV Махир Мамедли поднял этот вопрос, расценив изъятие телефона у журналиста в Милли Меджлисе как препятствие его профессиональной деятельности.