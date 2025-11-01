Прогноз синоптиков: чего ждать от погоды завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11–15°, днём 17–20°. Атмосферное давление 770 мм рт.ст., относительная влажность воздуха 60–70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5–10°, днем — 17–22°; в горах ночью — 2–3°, днем — 7–12°.