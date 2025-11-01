Трамп намерен добиться финансирования талонов на питание в период шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы американцы "голодали", и поэтому готов сохранить финансирование продовольственной помощи (SNAP), которая должна была прекратиться 1 ноября из-за продолжающегося шатдауна.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома сообщил, что правительственные юристы сомневаются в наличии законных полномочий для выплаты пособий после истечения срока финансирования. Однако президент поручил им "разъяснить, как мы можем законно финансировать SNAP, как только возможно".

В случае приостановки финансирования, голод может затронуть около 42 млн человек, пишет агентство Reuters.

"Если суд даст нам соответствующее юридическое указание, для меня будет честью предоставить финансирование", - добавил президент США.