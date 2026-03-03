 КСИР: Более 40 американских военнослужащих погибли в результате атаки Ирана в Дубае | 1news.az | Новости
КСИР: Более 40 американских военнослужащих погибли в результате атаки Ирана в Дубае

First News Media08:50 - Сегодня
В результате комбинированной атаки беспилотников и ракет, осуществленной военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, погибли более 40 американских военнослужащих.

По информации Trend, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

По данным агентства, во время атаки на один из пунктов сбора американских военнослужащих в Дубае находилось более 160 морских пехотинцев. В результате удара более 40 военнослужащих погибли, еще более 70 получили ранения.

