 «Оземпик» может повышать риски болезни Альцгеймера? – ИССЛЕДОВАНИЕ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

«Оземпик» может повышать риски болезни Альцгеймера? – ИССЛЕДОВАНИЕ

First News Media10:48 - Сегодня
«Оземпик» может повышать риски болезни Альцгеймера? – ИССЛЕДОВАНИЕ

Российские ученые из Пущинского научного центра РАН установили, что гипогликемические (понижающие уровень сахара в крови) препараты могут воздействовать на активность бета-амилоидных пептидов, способствующих развитию болезни Альцгеймера.

В частности семаглутид (действующее вещество «Оземпика» и его аналогов) повышает риски развития болезни.

У пациентов, страдающих сахарным диабетом, риск развития болезни Альцгеймера повышен на 65%. В первую очередь такая картина может складываться из-за нарушения метаболизма глюкозы в мозге пациента. Обратной стороной медали является влияние противодиабетических препаратов наметаболизм и функциональную активность участников патогенеза болезни Альцгеймера – амилоидных пептидов и различных форм тау-белка.

Российские ученые впервые показали, что препараты – аналоги глюкагонподобного пептида-1 (семаглутид, эксенатид, лираглутид) могут связывать мономерные формы бета-амилоидных пептидов, которые при накоплении способствуют развитию болезни Альцгеймера.

К настоящему моменту нет клинических данных, подтверждающих влияние исследованных препаратов на скорость накопления амилоида в головном мозге, но полученные результаты показывают, что такие эффекты возможны и могут различаться у разных препаратов, несмотря на их структурное сходство.

«Газете.Ru»

Поделиться:
777

Актуально

Общество

В рамках проекта Art Weekend состоялась презентация очередного проекта «Дыхание - ...

Спорт

Эльхан Мамедов принял участие в открытии новых футбольных объектов FIFA в Нигере - ...

Общество

В Исмаиллы произошло землетрясение

Политика

Хикмет Гаджиев опубликовал фото Зангезурского коридора

В мире

Герцогиня Меган Маркл с крыльями бабочки выпрашивала конфеты с принцем Гарри

Иран восстановит разрушенные США и Израилем ядерные объекты

СМИ рассказали о желании Трампа переложить на ЕС большую часть расходов по Украине

«Оземпик» может повышать риски болезни Альцгеймера? – ИССЛЕДОВАНИЕ

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Найден способ повысить эффективность лечения твердых раковых опухолей

Россия заявила об успешных испытаниях ракеты "Буревестник"

Лавров ответил на вопрос о тайном посыле своего свитера с надписью «СССР»

Путин присвоил Ираде Зейналовой дипломатический ранг

Последние новости

Из-за тумана в некоторых районах снизится видимость на дорогах

Сегодня, 14:27

Герцогиня Меган Маркл с крыльями бабочки выпрашивала конфеты с принцем Гарри

Сегодня, 14:10

Иран восстановит разрушенные США и Израилем ядерные объекты

Сегодня, 13:56

Определились все победители V благотворительного «Забега Победы» - ОБНОВЛЕНО-2 - ФОТО

Сегодня, 13:38

Ройа Айхан отметила 25-летие творческой деятельности аншлаговыми концертами во Дворце Гейдара Алиева – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:16

Задержаны должностные лица ИВ Гарадагского района

Сегодня, 12:55

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 12:40

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Определился один из победителей V благотворительного «Забега Победы» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:14

Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского Музея - ФОТО

Сегодня, 11:50

В Баку проходит «Забег Победы»

Сегодня, 11:32

СМИ рассказали о желании Трампа переложить на ЕС большую часть расходов по Украине

Сегодня, 11:11

«Оземпик» может повышать риски болезни Альцгеймера? – ИССЛЕДОВАНИЕ

Сегодня, 10:48

Во Франции совершено еще одно громкое ограбление

Сегодня, 10:25

Кремль не видит необходимости в оперативной встрече Путина с Трампом

Сегодня, 10:01

Трамп поручил Пентагону подготовиться к войне в Нигерии

Сегодня, 09:41

Сборная Азербайджана по дзюдо стала первой на чемпионате Европы

Сегодня, 09:20

В Исмаиллы произошло еще одно землетрясение

Сегодня, 09:00

ChatGPT запретили консультации по двум темам

Сегодня, 00:01

Россия ввела санкции против нового премьера Украины

01 / 11 / 2025, 23:40
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10