«Оземпик» может повышать риски болезни Альцгеймера? – ИССЛЕДОВАНИЕ

Российские ученые из Пущинского научного центра РАН установили, что гипогликемические (понижающие уровень сахара в крови) препараты могут воздействовать на активность бета-амилоидных пептидов, способствующих развитию болезни Альцгеймера.

В частности семаглутид (действующее вещество «Оземпика» и его аналогов) повышает риски развития болезни.

У пациентов, страдающих сахарным диабетом, риск развития болезни Альцгеймера повышен на 65%. В первую очередь такая картина может складываться из-за нарушения метаболизма глюкозы в мозге пациента. Обратной стороной медали является влияние противодиабетических препаратов наметаболизм и функциональную активность участников патогенеза болезни Альцгеймера – амилоидных пептидов и различных форм тау-белка.

Российские ученые впервые показали, что препараты – аналоги глюкагонподобного пептида-1 (семаглутид, эксенатид, лираглутид) могут связывать мономерные формы бета-амилоидных пептидов, которые при накоплении способствуют развитию болезни Альцгеймера.

К настоящему моменту нет клинических данных, подтверждающих влияние исследованных препаратов на скорость накопления амилоида в головном мозге, но полученные результаты показывают, что такие эффекты возможны и могут различаться у разных препаратов, несмотря на их структурное сходство.

«Газете.Ru»