Эвакуация иностранных граждан из Ирана: последние новости c пограничного пункта «Астара» - ФОТО
Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана через погранично-пропускной пункт «Астара».
Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, с 10:00 до 12:00 были эвакуированы 9 граждан Китая и 6 граждан Индии.
Отметим, что сегодня с 00:00 до 10:00 границу пересекли и вошли на территорию Азербайджана 1 гражданин Азербайджана и 3 норвежских дипломата.
После проверки документов и других процедур эвакуированные граждане были пропущены через пункт «Астара» под контролем профильных государственных структур.
В настоящее время процесс эвакуации на пограничном пункте пропуска «Астара» продолжается под контролем соответствующих структур.
314