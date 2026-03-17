Иран пригрозил «унизить» всех, кто попытается захватить остров Харк

First News Media12:17 - Сегодня
Иран унизит всех, кто попытается захватить остров Харк, где расположены иранские нефтехранилища.

Об этом заявил пресс-секретарь комитета по энергетике парламента исламской республики Эсмаил Хосейни.

«Если враги планируют посягнуть на остров Харк, им следует знать, что их ждет унижение, еще более сильное, чем унижение в Ормузском проливе, и остров станет кладбищем захватчиков», - приводит его слова агентство Tasnim.

Хосейни отметил, что Иран продолжает экспорт нефти через терминал на острове Харк, несмотря на удары вооруженных сил США.

«Работники нефтяной промышленности с высоким боевым духом продолжают свою деятельность, и благодаря круглосуточным усилиям не произошло никаких перебоев в экспорте нефти. Экспорт нефти из страны продолжается беспрерывно, и вражеские корабли США, сионистского режима и их союзников не имеют права прохода через Ормузский пролив», - подчеркнул он.

14 марта Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные нанесли удары более чем по 90 военным целям на иранском острове Харк в Персидском заливе, расположенные там объекты нефтяной промышленности исламской республики не пострадали.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом рассматривает возможность захвата нефтяной инфраструктуры Ирана на острове Харк. Как констатируется в публикации, это потребовало бы проведения наземной операции, американский президент Дональд Трамп может пойти на этот шаг, если Ормузский пролив будет оставаться закрытым для нефтяных танкеров, связанных с США.

Источник: ТАСС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня в Азербайджане отмечается İlaxır çərşənbə - последний из четырех предпраздничных вторников в ожидании Новруза. По народным поверьям, именно в
