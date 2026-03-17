Иран скоро одержит победу над агрессорами.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани, напомнив о связях американской элиты с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном.

«47 лет назад, накануне победы народа в иранской революции, заблуждающийся премьер-министр режима [шаха Мохаммада Резы] Пехлеви говорил, что толпы людей на улицах ненастоящие, а их голоса на самом деле издаются из магнитофонов. Сейчас [президент США Дональд] Трамп говорит, что кадры многомиллионных антиамериканских и антиизраильских демонстраций в городах Ирана были созданы искусственным интеллектом. Историческая победа народа Ирана над недобитками сети острова Эпштейна близка», - написал он в X.

Источник: ТАСС