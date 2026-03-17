Сильная магнитная буря ожидается на Земле 19 марта

Магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы от вспышки М2.8, вероятно, начнется на Земле утром в четверг.

Ее сила в пике может достигать уровня G2-G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщали ТАСС о сильной солнечной вспышке М2.8, которая произошла днем 16 марта и сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли.

"Средняя расчетная скорость выброшенного к Земле плазменного облака составляет около 670 км/с. На транзит от Солнца до Земли плазме потребуется чуть больше 60 часов. С учетом времени формирования вчерашней вспышки (примерно 15 часов по московскому времени), приход вещества к планете ожидается в четверг, 19 марта 2026 года, в диапазоне от 4 до 6 утра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сила магнитной бури в пике может достигнуть уровня G2 - G3. Вероятность более высокого значения G4 составляет около 1-3%. "Сама буря предполагается относительно короткой - порядка 10 часов, что связано опять же с ограниченной силой исходного события", - подчеркивают специалисты.

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".