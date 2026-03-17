Снимок заваленного мусором зала после церемонии «Оскар 2026» вызвал волну критики – ФОТО

После завершения церемонии «Оскар 2026», прошедшей в голливудском театре Dolby, в социальных сетях появилось фото, на котором видно огромное количество мусора - пустые бутылки с водой, упаковки от перекусов и другие отходы, оставленные после мероприятия.

Фото быстро стало вирусным, вызвав критику в адрес звезд, которые на публике активно заявляют о своей заботе об окружающей среде - пользователи соцсетей отметили несоответствие громких экологических заявлений знаменитостей и реального поведения на мероприятии.

В свою очередь представители Американской академии кинематографических искусств и наук отмечают, что публикация, вызвавшая резонанс в соцсетях вырвана из контекста. «Гостей просили оставить коробки на месте, и это не противоречит принципам устойчивого развития. Академия привержена устойчивости», - сообщает источник издания California Post.

По словам источника, персонал театра Dolby, как и другие привлеченные сотрудники, занимался уборкой после мероприятия, и просьба оставлять коробки на местах является стандартной практикой.

