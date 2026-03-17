ИИ как оружие: роль искусственного интеллекта в современных войнах

Война на Ближнем Востоке давно вышла за пределы поля боя. Сегодня она разворачивается в цифровом пространстве, где главным оружием стали ИИ и дипфейки.

Конфликт между США, Израилем и Ираном ярко показывает, как технологии меняют информационную войну и диктуют свои правила.

15 марта соцсети взорвались видео выступления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. На ролике пользователи заметили «шесть пальцев» на руке и тут же начались обсуждения, о его возможной гибели во время атаки Ирана. Видео мгновенно разлетелось по социальным сетям, вызвав шум в интернете и волну догадок. На примере этого ролика видно, как крошечная деталь может превратиться в массовый фейк и может превратиться в глобальный фейк.

Однако, в тот же день, официальные источники опровергли информацию о его смерти - на официальной странице Нетаньяху был опубликован ролик. Некоторые пользователи усомнились и в его подлинности, утверждая, что и оно могло быть сгенерировано искусственным интеллектом.

По словам экспертов, Иран не уступает своим соперникам и активно использует ИИ в информационной войне. По словам медиа-консультанта Дэвида Клинча, с 14 марта иранские источники генерируют видео и фотографии, якобы показывающие уничтоженные американские базы, массовые митинги в поддержку верховного лидера Али Хаменеи и атаки на посольства США и Израиля, которых на самом деле не происходило. 16 марта Дональд Трамп публично заявил, что Иран распространяет эти материалы, чтобы показать военные успехи и поддержку там, где их на самом деле нет.

Поток фейков с обеих сторон, просто не может не поражать своей скоростью и реалистичностью. По данным новостного портала Euronews, на платформах X и TikTok появляются десятки видео с разрушенными городами, «захваченными» солдатами и военными ударами, которых в реальности не было. Иногда даже журналистам сложно сразу понять, где правда, а где искусственный контент.

ИИ в этой войне стал настоящим стратегическим оружием. С его помощью легко манипулировать общественным мнением, создавать психологическое давление и даже влиять на решения политиков. Фейки порой рисуют картину побед или поражений, которых на самом деле нет, деморализуют противников и формируют нужное настроение в обществе. Материалы создаются с такой скоростью, что проверить их все становиться просто невозможно, а разлетаться они могут мгновенно — охватывая миллионы людей за считанные минуты.

В итоге доверие к информации падает, а понять, что реально происходит, становится всё сложнее.

Член правления Совета прессы по азербайджанскому языку, член правления Совета прессы, медиа-эксперт Мушфиг Алескерли в комментарии для 1news.az ответил на вопросы о распространении дипфейков, дезинформации и влиянии искусственного интеллекта на современное информационное пространство.

По его словам, сегодня искусственный интеллект, дипфейки и фейковые новости способны распространяться в Интернете буквально за считанные минуты, что создаёт серьёзные вызовы как для профессиональных медиа, так и для общества в целом.

«Технологии искусственного интеллекта открывают большие возможности для медиа. Они меняют такие процессы, как поиск фактов, сбор и систематизация информации, подготовка текстов, анализ и визуализация данных. В целом искусственный интеллект способен существенно трансформировать глобальное информационное пространство», — отметил он.

В то же время, подчеркнул эксперт, новые технологии создают и серьёзные риски, прежде всего в сфере защиты права общества на получение достоверной информации. По его словам, с распространением инструментов искусственного интеллекта производство и распространение дезинформации приобрело массовый характер.

М.Алескерли отметил, что сегодня создаются не только фальшивые тексты, но и фото-, видео- и аудиоматериалы. С помощью технологий deepfake можно имитировать внешность и голос реальных людей, создавая видеоролики, в которых они якобы говорят или делают то, чего на самом деле не происходило.

Эксперт также обратил внимание на новую тенденцию в социальных сетях — так называемые «AI bot swarms», или сети ботов, управляемых искусственным интеллектом.

«Такие боты автоматически создают тысячи фальшивых профилей, распространяют одинаковые сообщения и пытаются влиять на общественное мнение. Они могут искусственно формировать повестку дня и выводить фейковые новости в тренды», — пояснил он.

По словам эксперта, всё это усиливает феномен «информационного загрязнения», когда правдивая, ложная и манипулятивная информация смешиваются между собой, что затрудняет аудитории возможность отличить реальные факты.

В такой ситуации, считает М.Алескерли, особая ответственность ложится на профессиональные медиа.

«Современные журналисты должны использовать механизмы фактчекинга, инструменты цифровой верификации, позволяющие проверять метаданные фото и видео, а также AI-детекторы, которые помогают определить, был ли контент создан искусственным интеллектом», — отметил он.

По его словам, редакции должны усиливать свои профессиональные стандарты и проверять информацию из нескольких источников перед её публикацией.

Эксперт подчеркнул, что важную роль играет и медиаграмотность граждан.

«Людям необходимо проверять источники информации, осторожно относиться к сенсационным заголовкам, сравнивать данные из разных источников и внимательно анализировать подозрительные фото и видео», — сказал он.

Говоря о современных информационных войнах, М.Алескерли отметил, что в конфликте между США, Израилем и Ираном информационная составляющая фактически стала отдельным «полем боя».

По его словам, распространение дезинформации и ограничения доступа к информации создают информационный вакуум, который способствует появлению слухов и фейковых сообщений.

«Сегодня социальные сети переполнены фальшивыми видео и короткими роликами, посвящёнными этому конфликту», — отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что в условиях войны крайне важно обеспечивать оперативное и достоверное информирование общества.

В качестве примера он привёл информационную политику Азербайджана во время 44-дневной войны, когда государственные структуры оперативно реагировали на дезинформацию, а международные журналисты получили возможность работать в стране и готовить репортажи.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев также дал десятки интервью ведущим международным СМИ, что позволило донести позицию страны до мировой аудитории», — отметил эксперт.

Говоря о противодействии дипфейкам на международном уровне, М.Алескерли подчеркнул, что во многих странах уже обсуждаются законодательные меры.

По его словам, в США рассматривается законопроект, запрещающий создавать аудио- и видеоматериалы с использованием голоса и внешности человека без его согласия. Аналогичные вопросы отражены и в законодательных инициативах Европейского союза.

«В Азербайджане также начались обсуждения правил борьбы с фальшивым контентом — фото, видео и аудиоматериалами, созданными с помощью искусственного интеллекта. Такие инициативы соответствуют международной практике», — подчеркнул М.Алескерли.

Вюсаля Азимзаде