Bakcell присоединился к системе цифрового документооборота (RSD)

Компания Bakcell присоединилась к подсистеме цифрового документооборота (RSD) Электронной системы правительства, переведя межведомственный обмен документами в полностью цифровой формат.

Посредством данной системы Bakcell будет минимизировать использование бумажного документооборота, обеспечивая более быстрое, прозрачное и безопасное управление документами. Интеграция с RSD способствует дальнейшей оптимизации процессов, повышению операционной эффективности и усилению защиты данных.

Отметим, что данный шаг также подтверждает приверженность Bakcell принципам устойчивого развития, а также экологическим, социальным и корпоративным стандартам управления (ESG).

Подсистема RSD, созданная Агентством инноваций и цифрового развития, обеспечивает интеграцию электронных систем документооборота подключенных сторон, позволяя осуществлять безопасный обмен документами в режиме реального времени и вести учет движения документов. Использование усовершенствованных сертифицированных усиленных электронных подписей обеспечивает конфиденциальность и целостность данных.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

