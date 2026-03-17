В Эфиопии открылись новые центры госуслуг на основе модели ASAN xidmət - ФОТО

В Федеративной Демократической Республике Эфиопия состоялось открытие очередных центров государственных услуг MESOB, созданных на основе модели ASAN xidmət.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, по приглашению эфиопской стороны заведующий отделом международных связей агентства Мухаммедали Худавердиев принял участие в церемонии открытия, прошедшей в городе Адама.

С эфиопской стороны в мероприятии приняли участие федеральный комиссар (министр) государственной службы Эфиопии Мекурия Хайле, вице-президент региона Оромия Авелу Абди и другие официальные лица.

В указанных центрах государственные структуры и частные организации предоставляют населению в общей сложности более 130 услуг. Инфраструктура центров включает окна обслуживания, информационные пункты, залы ожидания, точки самообслуживания и детский уголок.

В настоящее время в Эфиопии на основе опыта ASAN xidmət действуют 36 центров обслуживания. До конца текущего года планируется открытие более 200 центров.

Напомним, что в связи с внедрением опыта ASAN xidmət в Эфиопии в мае 2024 года между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и соответствующей структурой Эфиопии был подписан Меморандум о взаимопонимании.